ТАСС: вертолет вызвали на тушение пожара в центре Москвы

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Вертолет вызвали для помощи пожарным, которые сейчас занимаются тушением возгорания в здании Центра цифровизации образования на Пресненском Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Пожар произошел вечером 17 июля на Пресненском Валу в районе дома 1. Густой черный дым заметили в районе чердака здания Центра цифровизации образования. В оперативных службах уточнили, что возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Представители администрации центра добавили, что всех людей вывели из здания. На место происшествия выехали наряды ГАИ для регулировки движения по улице, так как проезд для транспортных средств полностью перекрыт. Автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные варианты маршрута.

