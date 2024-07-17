Центр цифровизации образования загорелся на Пресненском Валу

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Пожар произошел на Пресненском Валу в районе дома 1, сообщают очевидцы.

По данным ряда телеграм-каналов, сейчас густой черный дым наблюдается в районе чердака здания Центра цифровизации образования. Причины происшествия выясняются.

В свою очередь, ТАСС подтвердили в оперативных службах, что пожар произошел в здании Центра цифровизации образования. Там же подчеркнули, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

"Представители администрации сообщили пожарным, что эвакуация проведена, внутри никого нет. На место происшествия следуют наряды ГАИ для регулировки движения по улице", – отметили в сообщении.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ уточнили, что горит кровля здания. Движение по Пресненскому Валу полностью перекрыто.

"Выбирайте пути объезда", – добавили в пресс-службе Дептранса Москвы.



Видео: Москва 24

Днем 17 июля в парке Галицкого в Краснодаре произошел пожар. По предварительным данным, там загорелись строительные материалы, которые находятся в рабочем корпусе. Огонь удалось сразу же локализовать на площади 30 квадратных метров.

По данным телеграм-каналов, огонь вспыхнул из-за возгорания теплоизоляции внутри корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников. Спустя время появилась информация о полной ликвидации пожара.

