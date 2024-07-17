17 июля, 13:52Происшествия
Пожар в парке Галицкого в Краснодаре потушен
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар в парке Галицкого в Краснодаре потушен, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, там загорелись строительные материалы, которые находятся в рабочем корпусе. Позже пожар локализовали на 30 квадратных метрах.
По данным телеграм-каналов, огонь вспыхнул из-за возгорания теплоизоляции внутри корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников.
Днем 16 июля в Краснодаре загорелись два склада и административное здание на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожар произошел в Карасунском округе на улице Станичной, доме 18. Тогда возгоранию присвоили второй ранг.
Однако ближе к вечеру пожарным удалось локализовать возгорание складских помещений со строительными материалами на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
Два склада со стройматериалами и административное здание загорелись в Краснодаре