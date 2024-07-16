Возгорание складских помещений в Краснодаре локализовано на 1,2 тыс кв м

Фото: телеграм-канал "Чп Краснодара и края"

Пожарные локализовали возгорание складских помещений со строительными материалами в Краснодаре на 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграмм-канале ГУ МЧС Краснодарского края.

Два склада и административное здание в Краснодаре загорелись на площади 1 тысяча квадратных метров 16 июля. Пожар случился в Карасунском округе на улице Станичной, доме 18. Возгоранию присвоен второй ранг.

Ранее в Москве загорелась хозяйственная постройка на Беговой улице в районе дома 2. Для тушения пожара были привлечены 10 единиц техники и 37 спасателей. О пострадавших информация не поступала. Позднее возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров.