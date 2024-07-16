Два цеха предприятия по производству пенопласта загорелись в Челябинске

Фото: телеграм-канал "МЧС Челябинской области"

Крупный пожар произошел на Копейском шоссе в Челябинске. Здесь загорелась кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Всего к ликвидации огня привлечено 16 единиц техники и 67 сотрудников МЧС. Пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение.

Сухая трава воспламенилась ранее в Коктебеле в Крыму. Через некоторое время огонь перешел на государственный Карадагский природный заповедник.

Площадь возгорания достигла 30 гектаров. В МЧС рассказали, что авиацией уже сброшено 265 кубометров воды. Однако тушение осложняется жарой и порывистым ветром.