Рослесхоз: пожар в районе Дюрсо возник из-за нарушения жителями правил безопасности

Фото: rosleshoz.gov.ru

Наиболее вероятной причиной крупного лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском является нарушение правил пожарной безопасности со стороны местного населения, говорится в сообщении на сайте Рослесхоза.

Глава ведомства Иван Советников подчеркнул, что все ответственные за возгорание будут выявлены и понесут строгое наказание.

"Уже сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия", – приводятся в публикации его слова.

Он также обратил внимание, что ликвидация возгорания прогнозируется на ближайшее время.

Лесной пожар начался под Новороссийском 14 июля. Огонь распространился на трех гектарах, затем перекинулся на базу отдыха "Голубая волна". На территории базы спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь в лесу потушить не смогли.

Позже пожар охватил базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда эвакуировали 296 человек, среди которых 64 ребенка.

Площадь пожара достигла 62 гектаров. На территории Новороссийска ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".

Огонь удалось локализовать днем 15 июля. В результате пожаров пострадали два человека. Они обратились в городскую больницу, но от госпитализации отказались.