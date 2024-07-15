Очевидец пожара под Новороссийском: дым вызывал панику даже у бывалых

Два человека пострадали в результате крупного лесного пожара под Новороссийском, который начался 14 июля. Распространение огня уже остановлено, к тушению привлекли сотни человек и десятки единиц техники, в том числе авиацию. Подробнее – в материале Москвы 24.
Началось с малого
Пожар под Новороссийском начался 14 июля с возгорания лесного массива и травы на площади три гектара в районе Сухой Щели (она расположена между поселками Малый Утриш и Дюрсо). Затем огонь перешел на базу отдыха "Голубая волна": саму территорию удалось потушить, однако пламя пошло дальше и в итоге разрослось до 62 гектаров.
К вечеру огонь добрался уже и до других баз – "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". В целом из шести мест отдыха были эвакуированы более 500 человек. Для всех подготовили пункты временного размещения.
В регионе ввели режим ЧС. На борьбу с огнем отправили более 320 специалистов и 84 единицы техники, рассказали в МЧС. Администрация попросила подключиться добровольцев на квадроциклах и горных мотоциклах, чтобы помочь спасателям подвозить воду в горы. Тушили огонь и с воздуха: самолет Ил-76 и пять вертолетов к утру 15 июля сделали более 40 сбросов, сообщили власти региона.
Борьбу со стихией осложнял сильный ветер, однако в итоге распространение огня удалось остановить. Благодаря этому угрозы населенным пунктам нет, рассказали спасатели. Потушили и турбазы: в итоге повреждены 68 построек, отметили в МЧС.
Жертв удалось избежать, однако два человека все же пострадали: они обратились за помощью в городскую больницу № 1 Новороссийска, но от госпитализации отказались, подчеркнули в оперштабе.
В полиции завели уголовное дело по статье о об уничтожении и повреждении лесных насаждений, отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В свою очередь, превышения загрязняющих веществ в пробах воздуха нет, заявили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов сообщил агентству, что в огне были утрачены десятки гектаров реликтового леса. Он же предупредил, что из-за нестихающего ветра сохраняется угроза нового открытого горения.
При этом в Российском союзе туриндустрии заявили, что популярные краевые курорты располагаются достаточно далеко от очагов лесных пожаров и снижения спроса на отдых в регионе не ожидается.
"Люди еле успели убежать"
Очевидцы в беседе с телеканалом "Звезда" рассказали, что в момент пожара отдыхающие купались и загорали на пляже. По их словам, увидев дым, особенно испугались женщины и дети. У кого-то даже началась истерика.
Говоря о первых часах, другие очевидцы сообщили "Московскому комсомольцу", что, пока тушили одну базу отдыха, вспыхнула уже другая.
"На турбазах обычно закаленные туристы собираются, с рюкзаками, котелками и гитарами, а не "санаторного типа". Но дым такой удушающий, что панические атаки даже у бывалых", – сообщила изданию Лиля из Ростова, которая отдыхала на одной из загоревшихся баз.
В непростой ситуации отдыхающие старались помочь друг другу, сообщает газета "Известия". Мужчина, который приехал 14 июля с семьей на пляж, рассказал журналистам, что в первую очередь он своими силами эвакуировал людей.
"Я на машине сначала в Берцово возил народ – кто с детьми – в первую очередь. По восемь человек в машину сажал. Я три ходки сделал. Потом уже поехал тушить сам лес", – отметил турист.
Мужчина вспомнил, что в какой-то момент решил снять пламя, как за его спиной резко загорелся куст.
"Все вспыхнуло, прям стеной огонь был. Люди еле успели убежать, и, когда перекинулось пламя, было жутко", – рассказал доброволец.
Эвакуация людей под Новороссийском продолжается
Также на тушение отправился местный инструктор Дмитрий Гладков со своей командой. Мужчина привлек для этого два квадроцикла и восемь мотоциклов, которые в обычное время сдает в аренду отдыхающим. В сложной обстановке колеса плавились и пробивались, но волонтеры чинили их и дальше ехали в опасные зоны, рассказал Гладков "КП" – Кубань".
"Все пожарные – герои! Они сутки в невыносимую жару в тяжелых костюмах обливались потом, чтобы погасить необъятные языки пламени. А мы делали все возможное, чтобы хоть как-то облегчить им работу, и пожарные рюкзаки с рукавами возили", – рассказал Гладков журналистам.
По пути пришлось выручать и животных. Гладков рассказал, как увидел на обочине щенка: собаку увезли в ветклинику, где ей в ближайшие дни будут делать капельницы. Волонтер назвал спасенного Фунтиком и после лечения пообещал забрать его к себе на базу отдыха.