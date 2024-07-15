Очевидец пожара под Новороссийском: дым вызывал панику даже у бывалых

Два человека пострадали в результате крупного лесного пожара под Новороссийском, который начался 14 июля. Распространение огня уже остановлено, к тушению привлекли сотни человек и десятки единиц техники, в том числе авиацию. Подробнее – в материале Москвы 24.

Началось с малого

Фото: ТАСС/Юрий Ходзицкий

Пожар под Новороссийском начался 14 июля с возгорания лесного массива и травы на площади три гектара в районе Сухой Щели (она расположена между поселками Малый Утриш и Дюрсо). Затем огонь перешел на базу отдыха "Голубая волна": саму территорию удалось потушить, однако пламя пошло дальше и в итоге разрослось до 62 гектаров.

К вечеру огонь добрался уже и до других баз – "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". В целом из шести мест отдыха были эвакуированы более 500 человек. Для всех подготовили пункты временного размещения.



Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края Прошедшие сутки выдались неспокойными. Весь вчерашний день и ночь получал сводки о ситуации в урочище Сухая щель под Новороссийском. Там больше 300 человек боролись и продолжают бороться с ландшафтным пожаром в лесном массиве.

В регионе ввели режим ЧС. На борьбу с огнем отправили более 320 специалистов и 84 единицы техники, рассказали в МЧС. Администрация попросила подключиться добровольцев на квадроциклах и горных мотоциклах, чтобы помочь спасателям подвозить воду в горы. Тушили огонь и с воздуха: самолет Ил-76 и пять вертолетов к утру 15 июля сделали более 40 сбросов, сообщили власти региона.

Борьбу со стихией осложнял сильный ветер, однако в итоге распространение огня удалось остановить. Благодаря этому угрозы населенным пунктам нет, рассказали спасатели. Потушили и турбазы: в итоге повреждены 68 построек, отметили в МЧС.

Жертв удалось избежать, однако два человека все же пострадали: они обратились за помощью в городскую больницу № 1 Новороссийска, но от госпитализации отказались, подчеркнули в оперштабе.

В полиции завели уголовное дело по статье о об уничтожении и повреждении лесных насаждений, отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В свою очередь, превышения загрязняющих веществ в пробах воздуха нет, заявили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов сообщил агентству, что в огне были утрачены десятки гектаров реликтового леса. Он же предупредил, что из-за нестихающего ветра сохраняется угроза нового открытого горения.



Сергей Алтухов депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Фактически уничтожена уникальная экосистема, которая много лет создавалась природой на склонах гор.

При этом в Российском союзе туриндустрии заявили, что популярные краевые курорты располагаются достаточно далеко от очагов лесных пожаров и снижения спроса на отдых в регионе не ожидается.

"Люди еле успели убежать"

Фото: ТАСС/Юрий Ходзицкий

Очевидцы в беседе с телеканалом "Звезда" рассказали, что в момент пожара отдыхающие купались и загорали на пляже. По их словам, увидев дым, особенно испугались женщины и дети. У кого-то даже началась истерика.





очевидец пожара под Новороссийском Огонь был сильный, машину пришлось перегонять сквозь пламя. Рука даже немного пострадала.

Говоря о первых часах, другие очевидцы сообщили "Московскому комсомольцу", что, пока тушили одну базу отдыха, вспыхнула уже другая.

"На турбазах обычно закаленные туристы собираются, с рюкзаками, котелками и гитарами, а не "санаторного типа". Но дым такой удушающий, что панические атаки даже у бывалых", – сообщила изданию Лиля из Ростова, которая отдыхала на одной из загоревшихся баз.

В непростой ситуации отдыхающие старались помочь друг другу, сообщает газета "Известия". Мужчина, который приехал 14 июля с семьей на пляж, рассказал журналистам, что в первую очередь он своими силами эвакуировал людей.

"Я на машине сначала в Берцово возил народ – кто с детьми – в первую очередь. По восемь человек в машину сажал. Я три ходки сделал. Потом уже поехал тушить сам лес", – отметил турист.

Мужчина вспомнил, что в какой-то момент решил снять пламя, как за его спиной резко загорелся куст.

"Все вспыхнуло, прям стеной огонь был. Люди еле успели убежать, и, когда перекинулось пламя, было жутко", – рассказал доброволец.



Эвакуация людей под Новороссийском продолжается

Также на тушение отправился местный инструктор Дмитрий Гладков со своей командой. Мужчина привлек для этого два квадроцикла и восемь мотоциклов, которые в обычное время сдает в аренду отдыхающим. В сложной обстановке колеса плавились и пробивались, но волонтеры чинили их и дальше ехали в опасные зоны, рассказал Гладков "КП" – Кубань".





Дмитрий Гладков очевидец пожара под Новороссийском Было ощущение, что облако густого дыма идет за нами по пятам. Было видно, как высокие деревья сгорают, как спички. А буквально несколько часов назад на этих местах был густой лес. На самом деле это страшно.

"Все пожарные – герои! Они сутки в невыносимую жару в тяжелых костюмах обливались потом, чтобы погасить необъятные языки пламени. А мы делали все возможное, чтобы хоть как-то облегчить им работу, и пожарные рюкзаки с рукавами возили", – рассказал Гладков журналистам.

По пути пришлось выручать и животных. Гладков рассказал, как увидел на обочине щенка: собаку увезли в ветклинику, где ей в ближайшие дни будут делать капельницы. Волонтер назвал спасенного Фунтиком и после лечения пообещал забрать его к себе на базу отдыха.