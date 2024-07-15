К тушению пожара под Новороссийском привлекут два вертолета Ка-32 и Ил-76

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Два вертолета Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС будут привлечены утром 15 июля к тушению пожара под Новороссийском. Об этом сообщает оперштаб по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

"С утра прибудут еще два вертолета К-32, предоставленные Минобороны РФ и самолет Ил-76 МЧС России", – указано в сообщении.

В оперштабе также сообщили, что с начала операции по тушению было выполнено 19 сбросов воды с двух вертолетов – Ка-32 и Ми-8. Из-за усилившегося ветра было принято решение прекратить работу Ми-8.

Лес и трава загорелись 14 июля под Новороссийском на трех гектарах. Через некоторое время огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна".

Пожар на территории базы был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

В связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный", на данный момент огонь охватил 62 гектара.

Пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда были эвакуированы 296 человек, среди которых 64 ребенка.