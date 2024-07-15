Очаги горения остались в лесном массиве под Новороссийском

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели продолжают устранять очаги горения в лесном массиве под Новороссийском. Об этом ГКУ "Кубань-СПАС" сообщает в телеграм-канале.

По данным ведомства, сейчас идет проливка, угрозы населенному пункту нет. Для тушения пожара привлекли семь отрядов службы "Кубань-СПАС".

Лесной пожар начался под Новороссийском 14 июля. Огонь распространился на трех гектарах, а затем перекинулся на базу отдыха "Голубая волна". На территории базы спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь в лесу потушить не смогли. На территории Новороссийска ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".

Позже пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда эвакуировали 296 человек, среди которых 64 ребенка. По последним данным, площадь пожара достигла 62 гектаров, утром 15 июля распространение огня было остановлено.

В результате пожаров пострадали два человека. Они обратились в городскую больницу, но от госпитализации отказались.