Более 500 человек эвакуировали с 6 баз отдыха из-за пожара под Новороссийском

Фото: ТАСС/МЧС России

Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха из-за пожара под Новороссийском. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по Краснодарскому краю.

"В настоящий момент эвакуированы люди из шести баз отдыха: "Моряк", "Голубая волна", "Энергетик", "Строитель", "Романтик" и "Спутник". Всех вывезли в безопасные территории заблаговременно", – указано в сообщении.

Согласно данным штаба, пока что задействован только один из пунктов временного размещения в селе Абрау-Дюрсо, где разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой.

Сообщается, что были подготовлены еще три пункта временного размещения, которые могут вместить в себя до 400 человек. Пункты подготовлены с запасом на случай необходимости дополнительной эвакуации.

Изначально лес и трава под Новороссийском загорелись на трех гектарах. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна".

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

Спустя некоторое время в связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный" после того, как возгорание распространилось на площадь 26 гектаров. По последним данным, огонь охватил 62 гектара.

Позже огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат"