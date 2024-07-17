РИА Новости: строительные материалы загорелись в парке Галицкого

Видео: телеграм-канал Baza

Строительные материалы загорелись на территории парка Галицкого рядом со стадионом "Краснодар". Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Огонь уже удалось локализовать на площади 30 квадратных метров, уточнили источники.



Видео: телеграм-канал Readovka

Днем 16 июля в Краснодаре загорелись два склада и административное здание на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожар произошел в Карасунском округе на улице Станичной, доме 18. Тогда возгоранию присвоили второй ранг.

Однако ближе к вечеру пожарным удалось локализовать возгорание складских помещений со строительными материалами на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

