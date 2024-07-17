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17 июля, 13:07

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РИА Новости: строительные материалы загорелись в парке Галицкого

Пожар произошел в парке Галицкого в Краснодаре

Видео: телеграм-канал Baza

Строительные материалы загорелись на территории парка Галицкого рядом со стадионом "Краснодар". Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Огонь уже удалось локализовать на площади 30 квадратных метров, уточнили источники.

Видео: телеграм-канал Readovka


Днем 16 июля в Краснодаре загорелись два склада и административное здание на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожар произошел в Карасунском округе на улице Станичной, доме 18. Тогда возгоранию присвоили второй ранг.

Однако ближе к вечеру пожарным удалось локализовать возгорание складских помещений со строительными материалами на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Два склада со стройматериалами и административное здание загорелись в Краснодаре

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