Площадь пожара в здании на Пресненском Валу составила 700 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в здании на Пресненском Валу в Москве достигла 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что для ликвидации огня развернуты четыре боевых участка, а водяные стволы подаются по всему периметру здания.

При этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Там же подчеркнули, что из здания удалось эвакуировать около 100 человек. Предварительно, никто в результате произошедшего не пострадал.

Возгорание на Пресненском Валу в районе дома 1 произошло вечером 17 июля. Густой черный дым заметили свидетели происшествия в районе чердака здания Центра цифровизации образования. В оперативных службах заявили, что возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Сейчас проезд по улице в районе возгорания полностью перекрыт. На месте задействованы наряды ГАИ. Автомобилистов попросили выбирать иные варианты маршрута.

На данный момент к тушению возгорания привлечены свыше 100 специалистов и около 34 единиц техники. Также на месте ЧП работает вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

