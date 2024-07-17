17 июля, 19:47Происшествия
Свыше 100 человек привлекли к тушению пожара на Пресненском Валу
Также к месту возгорания выдвинулся вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. В ведомстве уточнили, что людей внутри здания нет.
Пожар произошел на Пресненском Валу в районе дома 1 вечером 17 июля. Густой черный дым обнаружили очевидцы в районе чердака здания Центра цифровизации образования. В оперативных службах сообщили, что возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.
В настоящее время проезд по улице в районе ЧП полностью перекрыт. На месте работают наряды ГАИ. Водителей призвали выбирать альтернативные варианты маршрута.