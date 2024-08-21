Станция "Саларьево" закрыта для входа и выхода пассажиров

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Станция "Саларьево" Сокольнической линии метро закрыта для входа и выхода пассажиров, сообщил Дептранс Москвы в телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что временно закрыть "Саларьево" потребовало МЧС. В настоящее время поезда проезжают станцию без остановки.

По информации ТАСС, на станции загорелся силовой кабель трансформатора на 2 погонных метрах.

Ранее станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрывали по требованию правоохранителей. Поезда проезжали ее без остановки. Через некоторое время станцию открыли для входа и выхода пассажиров.

