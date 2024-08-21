21 августа, 13:18 (обновлено 21.08.2024 13:33)Транспорт
Станция "Саларьево" закрыта для входа и выхода пассажиров
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Станция "Саларьево" Сокольнической линии метро закрыта для входа и выхода пассажиров, сообщил Дептранс Москвы в телеграм-канале.
В ведомстве подчеркнули, что временно закрыть "Саларьево" потребовало МЧС. В настоящее время поезда проезжают станцию без остановки.
По информации ТАСС, на станции загорелся силовой кабель трансформатора на 2 погонных метрах.
Ранее станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрывали по требованию правоохранителей. Поезда проезжали ее без остановки. Через некоторое время станцию открыли для входа и выхода пассажиров.
Движение поездов приостановят на участке Сокольнической линии с 24 по 28 августа