Станция метро "Саларьево" открыта для входа и выхода пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Станция "Саларьево" Сокольнической линии метро снова работает для входа и выхода пассажиров, передает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Поезда ходят на линии в штатном режиме.

Ранее "Саларьево" закрывали по требованию МЧС. Поезда проезжали станцию без остановки. По информации СМИ, на станции горел силовой кабель трансформатора на двух погонных метрах.

До этого станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрывали по требованию правоохранителей. Через некоторое время станцию открыли для входа и выхода пассажиров.

