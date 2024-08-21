Чемпионат мира по джигитовке пройдет на ВДНХ 24 августа

Фото: пресс-служба ВДНХ

Чемпионат мира по джигитовке пройдет 24 августа на историческом выводном круге на ВДНХ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.

За звание лучших поборются всадники из Палестины, Пакистана, России, Казахстана, Белоруссии, Франции, Йемена, Киргизии и Турции. Состязание состоится в рамках I Международного фестиваля национальных видов конного искусства. От каждой страны выступит команда из трех человек либо один представитель в личном зачете.

Соревнования делятся на два раздела: "Специальная джигитовка" (владение оружием) и "Вольная джигитовка" (трюковые элементы). Спортсмены могут участвовать как в обоих разделах, так и в каждом из них по отдельности. Лошадей спортсменам предоставят организаторы.

23 августа гости Центра национальных конных традиций смогут посмотреть на жеребьевку и открытую тренировку спортсменов на выводном круге. Вход на все мероприятия бесплатный.



На ВДНХ проходит первый Международный фестиваль национальных видов конного искусства. Закончится фестиваль 25 августа финалом отборочных соревнований по детской джигитовке на кубок фестиваля "Спасская башня". В этот день зрители также смогут увидеть выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды и лучших спортсменов по конной стрельбе из лука.