Международный фестиваль национальных видов конного искусства проходит на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ проходит первый Международный фестиваль национальных видов конного искусства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Со 2 по 4 августа на выводном круге Центра национальных конных традиций под эгидой Всемирной федерации стрельбы из лука World HorsebackArchery Federation пройдут международные состязания по конной стрельбе из лука.

Сражаться за звание лучшего лучника будут представители Ирана, Турции, Пакистана, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии, Кувейта и России.

Состязания пройдут в формате древних японских турниров "Могу" и "Масахи".

"Могу" – традиционная игра, в которой один из всадников тащит за собой наполненный соломой мяч, а всадники, следующие за ним, должны попасть в мяч окрашенной тупой стрелой.

"Масахи" же – японское искусство конной стрельбы из лука, всаднику необходимо попасть по трем деревянным мишеням в форме квадрата, которые расположены по левую сторону от дорожки. Оба вида состязаний признаны ЮНЕСКО частью мирового наследия.

Почетными гостями на соревнованиях станут президент Всемирной федерации стрельбы из лука мастер Ким Ен Соп и президент Федерации конного спорта Пакистана Сахибзаде Султан Мухаммед Али.

Программа начнется с жеребьевки на выводном круге 2 августа в 15:00, в тот же день пройдут показательные тренировки. Церемония открытия начнется 3 августа в 14:10. Соревнования с мячом пройдут 3 августа, а турнир с мишенями на стойках можно будет увидеть 4 августа.

Фестиваль продолжится чемпионатом мира по джигитовке. С 22 по 24 августа в борьбе за звание лучших спортсменов сойдутся всадники из России, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Палестины, Пакистана, Турции, Малайзии и других стран.

Закончится фестиваль 25 августа финалом отборочных соревнований по детской джигитовке на кубок фестиваля "Спасская башня". В этот день зрители также смогут увидеть выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды и лучших спортсменов по конной стрельбе из лука.

Между тем горожан пригласили бесплатно позаниматься спортом в парках, на стадионах, фестивальных площадках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!", спортивных площадках и в зонах воркаута. Для них доступны занятия по более чем 70 видам спорта и двигательной активности.

