Двухсекционный дом будет возведен по программе реновации в Басманном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город согласовал проект строительства многоквартирного двухсекционного дома по программе реновации в Центральном административном округе Москвы, рассказал председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

По его словам, новостройка появится по адресу улица Госпитальный Вал, владение 5, корпус 10.

"Двухсекционный жилой дом переменной этажности построят на месте расселенной пятиэтажки в Басманном районе. Проектом предусмотрены квартиры, в которых будет от одной до трех комнат", – уточнил председатель комитета.

При этом первый этаж здания планируется отдать под нежилые помещения коммерческого назначения. Также в доме будет обустроен подземный паркинг, а его входные группы будут иметь тамбуры.

Кроме того, на жилом нижнем этаже планируется отвести место для колясочных, создать помещения консьержей и разместить почтовые ящики. В ходе реализации проекта будет также благоустроена прилегающая территория. На ней появятся детская и спортивная площадки, будут созданы места для отдыха и построена гостевая парковка.

Между тем первый этап программы реновации жилого фонда подошел к концу в 47 районах Москвы спустя семь лет после начала ее реализации. За это время реновация охватила 80% районов города.