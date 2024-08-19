Собянин рассказал об уникальных архитектурных решениях в рамках реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Для каждого дома, построенного в рамках программы реновации, создается индивидуальное решение по оформлению фасада. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В столице есть утвержденные стандарты отделки и благоустройства жилья. Но это не значит, что здания получаются одинаковыми. Наоборот, у каждого проекта – свое архитектурное исполнение", – отметил мэр.

По словам градоначальника, дом на улице Гаврикова будет иметь сложный декор, а на улице Николая Химушина его сделают волнистым.

На фасаде дома на улице Корнейчука установят стальные кассеты и панели красного цвета, добавил Собянин. Зеленые оттенки выбрали для оформления здания на Открытом шоссе, а серо-лиловый и розовый цвета – для новостройки на Профсоюзной улице.

Между тем на северо-западе Москвы передали под заселение 16 домов по программе реновации. В них заселились около трех тысяч семей. При этом город на безвозмездной основе оказал им помощь: они могли бесплатно воспользоваться транспортом и услугами грузчиков.

Всего программой предусмотрено возведение 432 новых домов в СЗАО. В настоящее время 32 дома находятся на стадиях проектирования и строительства. Для новостроек выбрали 41 площадку.

