Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 07:15

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Собянин: Москва вошла в пятерку городов мира по уровню развития экономики

Собянин: Москва вошла в пятерку городов мира по уровню развития экономики

Новости часа: Москва входит в число лучших образовательных систем мира

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Столица вошла в пятерку крупнейших городов мира по уровню развития экономики. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Это крупнейшая образовательная площадка, где ежегодно собираются молодые профессионалы из разных отраслей.

В разговоре мэр Москвы подробно остановился на развитии образования, транспорта и промышленности в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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