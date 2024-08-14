Собянин: Москва вошла в пятерку городов мира по уровню развития экономики

Столица вошла в пятерку крупнейших городов мира по уровню развития экономики. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Это крупнейшая образовательная площадка, где ежегодно собираются молодые профессионалы из разных отраслей.

В разговоре мэр Москвы подробно остановился на развитии образования, транспорта и промышленности в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

