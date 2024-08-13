Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 22:30

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Новости часа: количество угонов машин снизилось в Москве в 24 раза

Новости часа: количество угонов машин снизилось в Москве в 24 раза

Собянин рассказал о возрождении московской промышленности

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благодаря городским камерам видеонаблюдения количество угонов машин в столице снизилось в 24 раза, рассказал Сергей Собянин.

В департаменте строительства отметили, что реконструкция станции МЦД-2 Царицыно завершена практически на четверть.

По прогнозам синоптиков, со среды, 14 августа, дневные температуры в Москве повысятся до 21–23 градусов.

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