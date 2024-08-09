Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Число участников проекта "Активный гражданин" превысило семь миллионов. Семимиллионным участником стал житель Ясенева, работающий шеф-кондитером в одном из ресторанов столицы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Всего за 10 лет его существования в проекте провели свыше 6,6 тысячи голосований. Темы для опросов варьировались от благоустройства, цифровизации до здравоохранения и культуры.

"Благодаря проекту москвичи принимают важные решения для своего двора, района и всего города. За десятилетие собрано больше 260 миллионов мнений по самым разным вопросам", – привели слова вице-мэра на портале мэра и правительства Москвы.

Так, "Активные граждане" выбрали названия более 130 улиц, скверов, бульваров, станций метро и вокзалов МЦД. Также голосования проводились для выбора имен 15 животных из Московского зоопарка, с "Городской фермы" и из "Москвариума" на ВДНХ. Среди них – панда Катюша и медведица Хатанга.

Помимо этого, проект дал возможность жителям почувствовать себя организаторами и решить, какие события нужно включить в программу ко Дню города. Сейчас в "Активном гражданине" стартовал новый опрос – жители выбирают победителей фотоконкурса "Планета Москва".

При этом участие в опросах, викторинах и других мероприятиях проекта предполагает призы в виде баллов, которые можно обменять на билеты в театры и музеи, сувенирную продукцию, скидки в любимых магазинах, подписки на онлайн-сервисы и другие поощрения.

Также прямо сейчас москвичей пригласили поучаствовать в опросе и выбрать лучшие кинотеатры Москвы. На выбор горожанам представили 21 площадку из 128 кинотеатров и около 600 кинозалов, работающих в столице.

В рамках голосования было выделено пять номинаций: "Лучший летний кинотеатр", "Главная премьерная площадка страны", "Историческое наследие", "Самый красивый кинотеатр" и "Лучший кинотеатр в музее".