"Активные граждане" выбрали лучшие туристические маршруты в конкурсе "Покажи Москву!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование пятого конкурса экскурсионных маршрутов "Покажи Москву!". Горожане выбрали 12 лучших авторов прогулок в каждом округе столицы, а жюри определило пять самых креативных маршрутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Лучшими стали три маршрута в ТиНАО, один выбрали "активные граждане", еще два – жюри. Также среди победителей оказались экскурсия по микрорайону Шелепиха, Олимпийской деревне, районам Кузьминки, Орехово-Борисово и другие маршруты.

Кроме того, впервые в числе победителей оказались четыре ребенка-автора в возрасте от восьми до 14 лет. Самым юным стал восьмилетний Виктор Ван, он разработал маршрут "Москва не сразу строилась, или История шести "Ш" по микрорайону Шелепиха.

Гуляя по нему, туристы узнают о местных предприятиях XIX–XX веков, герое Федоре Шеногине, в честь которого названа местная улица, и об интересных фактах строительства станции метро "Шелепиха". Также путешественников ждет история Шелепихинской набережной и рассказ о том, как люди пересекали Москву-реку до строительства Белорусского железнодорожного моста.

Еще одним победителем стала Ульяна Кудрявцева с маршрутом, рассказывающим о быте спортсменов – участников Олимпиады 1980 года. В рамках этой прогулки экскурсанты посетят Олимпийскую деревню, в которой осмотрят комплекс зданий торгово-бытового обслуживания и администрации, а также культурный центр.

Между тем Заира Газимагомедова придумала самый длинный маршрут – автомобильную поездку по усадьбам ТиНАО. Экскурсионная программа займет 12 часов. В свою очередь, девятилетний Владимир Фролов разработал самую короткую прогулку – 40 минут – по Орехово-Борисову.

Помимо этого, все желающие могут отправиться на поиски клада мельника Кузьмы. Прогулочное приключение придумал Осип Тунинский. Маршрут пролегает через парк "Двенадцати лучей", вдоль берега Верхнего Кузьминского пруда, захватывает конный двор с музыкальным павильоном, а также вольерный комплекс, пасеку и другие экоплощадки.

Тем временем 13-летняя Майя Мылтасова представила маршрут, рассказывающий малоизвестные факты об обороне Москвы на Нарском рубеже в период Великой Отечественной войны.

Всего на конкурс поступило свыше 600 заявок – это рекордное количество за всю историю его проведения. Чаще всего участники предлагали маршруты на темы истории – 35%, культуры – 33% и экологии – 18%. Все победители получили дипломы правительства Москвы и памятные сувениры от столичного комитета по туризму. Кроме того, работы разместят на сервисе Russpass с указанием авторства.

Сервис Russpass собрал свыше 30 тысяч предложений для туристов, треть из которых для гостей Москвы. Туда входят готовые туры и автомобильные маршруты, отели, рестораны, экскурсии и тысячи событий по всей России.

Туристическим сервисом уже воспользовались свыше 23,5 миллиона раз. С момента работы платформы в 2020 году Russpass стал масштабным общенациональным проектом, который объединил гостиницы, музеи, театры и другие площадки в 85 российских регионах. Всего для пользователей сформировано более 700 готовых тематических маршрутов.