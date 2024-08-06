"Активные граждане" выберут лучшие кинотеатры Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичей пригласили принять участие в голосовании за лучшую киноплощадку столицы в проекте "Активный гражданин". Опрос открыли в рамках конкурса "Москва – город кино: лучший кинотеатр". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

На выбор горожанам представили 21 площадку из 128 кинотеатров и около 600 кинозалов, работающих в Москве. В рамках голосования было выделено пять номинаций: "Лучший летний кинотеатр", "Главная премьерная площадка страны", "Историческое наследие", "Самый красивый кинотеатр" и "Лучший кинотеатр в музее".

Для того чтобы принять участие в голосовании, необходимо иметь полную или стандартную учетную запись на портале mos.ru. Подведение итогов и награждение лауреатов состоится 27 августа на вечере в честь Дня российского кино.

Помимо этого, голосование приурочено к Московской международной неделе кино, которая пройдет в городе с 23 по 28 августа. В рамках мероприятия состоится 300 показов российских и зарубежных фильмов. В центре Москвы появятся мобильные съемочные павильоны, а площадки города превратятся в уличные кинотеатры. Кроме того, на популярных площадках пройдут перформансы, экскурсии, мастер-классы операторов и сценаристов, лекции звезд киноиндустрии и встречи с актерами.

Также в Москве пройдет общегородская акция "Ночь кино". В этом году она объединит 150 площадок по всему городу. Показы организуют не только в кинотеатрах, но и в парках, музеях, выставочных залах и библиотеках.

На них горожане смогут посмотреть, например, современные фильмы и советскую классику, документальные ленты и дебютные работы в рамках программы "Молодое кино". В свою очередь, в кинотеатрах "Ангара", "Космос", "Факел", "Искра" и "Вымпел" покажут программу "Открытые границы", в которую включат фильмы, снятые в девяти разных странах.

