Собянин: в парках Москвы работают 10 летних кинотеатров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичных парках работают 10 летних кинотеатров, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что один из самых первых уличных кинотеатров в городе появился в Саду имени Баумана еще в 1920-х годах. Сейчас посмотреть фильмы можно рядом с исторической сценой "Ракушка".

Кроме того, уже больше 10 лет кино показывают на главной сцене Таганского парка. В парке Олимпийской деревни фильмы идут даже днем, а в Бабушкинском парке после сеанса можно обсудить увиденные картины.

Кинотеатры также работают в парках "Фили", "Ангарские пруды", "Сокольники", Измайловском и Перовском. Новую площадку недавно открыли в зоне отдыха "Покровский берег".

По словам мэра, с начала сезона летние кинотеатры посетили уже больше 20 тысяч человек.

Ранее музыкант, продюсер и член общественного совета Западного административного округа столицы Родион Газманов открыл серию показов фильмов международного фестиваля "Победили вместе". Первый показ прошел в центре московского долголетия "Проспект Вернадского". Более 40 человек смогли увидеть документальную ленту "Человек труда", которая в этом году стала абсолютным триумфатором фестиваля.

