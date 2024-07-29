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Музыкант, продюсер и член общественного совета Западного административного округа столицы Родион Газманов открыл серию показов фильмов международного фестиваля "Победили вместе". Об этом он рассказал Агентству "Москва".

"Талантливое патриотическое кино возвращает нас к истокам, к нашим корням. Важно, чтобы у массового зрителя была возможность смотреть хорошие фильмы о нашей Родине, о судьбах простых людей. Я надеюсь, что кинопоказы в центрах московского долголетия в Западном округе Москвы хотя бы частично закроют потребность жителей в содержательном культурном досуге", – сказал Родион Газманов.

Зрители смогут увидеть фильмы-участники международного фестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова.

Первый показ прошел в центре московского долголетия "Проспект Вернадского". Более 40 человек смогли увидеть документальную ленту "Человек труда", которая в этом году стала абсолютным триумфатором фестиваля "Победили вместе". После просмотра зрители получили возможность лично пообщаться с режиссером фильма Ольгой Ажнаковой, обсудить увиденное и задать вопросы о героях и их судьбах, а также особенностях съемочного процесса.

Ранее горожан пригласили на Московскую международную неделю кино, которая пройдет с 23 по 28 августа. Ее посетители смогут увидеть российские и иностранные картины, а также посетить экскурсии, мастер-классы, концерты и зрелищные шоу.

Всего на этот период запланировано более 300 кинопоказов, на которые смогут прийти зрители всех возрастов. Кроме того, их организуют на необычных локациях, например, в открытых бассейнах и на крышах отелей.

