Акция "Ночь кино" пройдет на 150 площадках в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общегородская акция "Ночь кино" состоится в Москве в девятый раз. В рамках нее зрители смогут увидеть на больших экранах отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие пройдет 24 августа в рамках Московской международной недели кино.

"Традиционная акция в этом году объединит 150 площадок по всему городу. Показы организуют не только в кинотеатрах, но и в парках, музеях, выставочных залах и библиотеках. Там можно будет посмотреть современные фильмы и советскую классику, документальные ленты и дебютные работы в рамках программы "Молодое кино", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства столицы.

Так, картины начинающих режиссеров гости и жители Москвы смогут увидеть в кинотеатре "Художественный". Все проекты, которые появятся на его экране, уже были отмечены наградами различных фестивалей.

Также в кинотеатрах "Ангара", "Космос", "Факел", "Искра" и "Вымпел" покажут программу "Открытые границы", в которую включат фильмы, снятые в девяти разных странах, в том числе Южно-Африканской Республике, Иране и Тунисе. Некоторые киноленты зрителям из России предстоит посмотреть впервые. Вместе с тем партнеры акции организуют показы популярного кино отечественного производства, например "Сто лет тому вперед", "Воздух" и "По щучьему велению".

Документальные и научно-популярные фильмы будут показывать в кинотеатрах "Спутник", "Тула", "Вымпел", "Космос" и "Искра". Их посетители смогут увидеть картины, снятые продюсерским центром Киностудии имени Максима Горького.

Кроме того, в Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках, а также на некоторых других площадках для гостей и жителей Москвы будут организованы сеансы, посвященные уникальной природе регионов России.

Вместе с тем во время акции состоится "Марафон сериалов", посетить который можно будет в кинотеатрах "Молодежный", "Космос", "Тула" и "Спутник".

Также зрители смогут прийти на показы картин режиссера Сергея Соловьева, которые будут приурочены к его 80-летию. Сеансы пройдут в кинотеатрах "Ангара", "Спутник" и "Молодежный". Зрители смогут посмотреть на большом экране такие известные картины, как "Асса", "Станционный смотритель" и "Сто дней после детства".

Кроме того, традиционно для москвичей и гостей города организуют показы фильмов на 35-миллиметровой пленке. Они состоятся в кинозале Российской государственной библиотеки, где удастся посмотреть ленты "Я шагаю по Москве" и "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Также в рамках акции пройдет специальная детская программа. Участие в ней примут кинотеатры "Тула", "Ангара" и "Космос". На их экранах можно будет посмотреть такие мультфильмы, как "Карлик Нос" и "Маленькая Василиса". Также тех юных москвичей и туристов, которые захотят узнать историю кукольной анимации, пригласили на лекции в киноклуб "Эльдар".

В качестве куратора акции выступает "Москино". Учреждение относится к структуре столичного департамента культуры и управляет сетью из 14 кинотеатров города, а также летней площадкой в парке "Сокольники". Каждый год организация проводит встречи с режиссерами, ретроспективы и фестивали авторского кино. В настоящее время в синематеке "Москино" находится около девяти тысяч пленочных копий советской классики.

Между тем в столичных парках работают 10 летних кинотеатров. Их можно найти в парках "Фили", "Ангарские пруды", "Сокольники", Измайловском и Перовском. Кроме того, недавно новая площадка была открыта в зоне отдыха "Покровский берег".

