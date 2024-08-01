Киселева: кинофестиваль "Будем жить" стал заметным событием в культурной жизни столицы

Фото: Виталий Шабуров

Кинофестиваль "Будем жить" стал заметным событием в культурной жизни столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщила депутат Московской городской думы и одна из создателей фильма "Под двумя небесами" Мария Киселева.

"Фестиваль, который проходит в 13-й раз, стал заметным событием в культурной жизни столицы. Его название – "Будем жить!", очень точно отражает задачу искусства – нести любовь, свет и надежду", – сказала Киселева.

Она отметила, что фестиваль проводится при активном участии ее коллеги – председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народного артиста России Евгения Герасимова, который является президентом этого кинофорума.

"Особенно приятно, что Московская городская дума стала одной из организаций, оказавших поддержку этому мероприятию вместе с департаментом культуры, департаментом СМИ и рекламы города Москвы, сетью кинотеатров "Москино". Фестиваль призван сделать мир добрее и ярче, а это задача искусства, решению которой очень важно способствовать", – добавила Киселева.

ХIII Московский международный кинофестиваль "Будем жить" пройдет в столице с 15 по 25 августа. На нем будут представлены игровые полнометражные и короткометражные фильмы, документальные кинопроекты, а также сериалы российских онлайн-платформ, которые пропагандируют духовно-нравственные ценности. Устроители мероприятия сделали вход на показы кинокартин свободным.

Ранее Киселева рассказала, что беспрецедентное московское кинематографическое лето завершает Московская неделя кино. По ее словам, это будет одно из самых заметных культурных событий года. Зрители увидят новые кинофильмы почти в 30 кинотеатрах.

