32 человека стали победителями народного кастинга проекта "От идеи до премьеры"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

32 человека стали победителями народного кастинга проекта сети кинотеатров "Москино" "От идеи до премьеры", пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на департамент культуры столицы.

Всего заявки на участие подали около тысячи человек, а до очных проб добрались почти 500 москвичей. Претенденты в ходе второго этапа проекта с 27 по 28 июля смогли сыграть эпизоды из любимых фильмов, книг и постановок, а также читали стихи и импровизировали. Отборочный тур прошел в кинотеатрах "Тула", "Спутник", "Факел" и на Киностудии имени Горького.



Теперь 32 человека, которых выбрало жюри, сыграют в трех короткометражных фильмах. Идеи для последних москвичи уже предложили в ходе предыдущего этапа проекта.

В картинах о любви, добрых делах и об успехе сыграют:



Элина Жукова;

Михаил Брацило;

Игорь Мешков;

Геннадий Филимонов;

Светлана Ясинская;

Дарья Григорьева;

Алина Долгова;

Галина Кириллова;

Алексей Пименов;

Алина Хадарцева;

Антон Певцов;

Анна Костина-Зубрина;

Егор Максимов;

Евгений Лямин;

Алена Димчук;

Иван Гончар;

Лев Крыжный;

Оливия Минц;

Дарья Юшманова;

Татьяна Монахова;

Александр Титенко;

Полина Лупилина;

Елизавета Летик;

Филипп Иванушкин;

Тиана Квамо;

Олеся Белик;

Надежда Соловьева;

Данила Перевезенцев;

Аполлинария Ридецкая;

Кира Киркова;

Ариана Катунина;

Дарья Есикова;

Юлия Моисеева;

Илиана Духина;

Алина Тюпина.

"Искать новые фактуры нужно повсюду, не стоит ограничиваться только закрытым актерским сообществом. Мы знаем примеры, когда находились замечательные артисты и занимали свою нишу в нашем кино", – уверен режиссер, член жюри Михаил Милькис.

Другой представитель киноиндустрии, также член жюри, Николай Викторов отметил, что были опасения насчет претендентов, которые бы "читали заученные тексты". Однако вместо них пришли открытые люди, готовые к эксперименту.

"На кастинг пришли и начальник цеха электрооборудования, и совершенно потрясающая учительница русского и литературы, и владелица салона красоты, и многие другие", – сказал Викторов.

Съемки короткометражек пройдут в столице с 1 по 6 августа, а премьера состоится уже 24-го числа.

Ранее в парке у Ростокинского акведука состоялась премьера четырехсерийного художественного фильма режиссера Игоря Угольникова "По зову сердца", которая рассказывает о бойцах Московского народного ополчения 1941 года. Это первая в истории советского и российского кинематографа художественная картина, которая с документальной четкостью рассказывает о героической обороне Москвы.

