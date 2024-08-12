Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 18:00

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Новости часа: Собянин рассказал, как приложение "Мой id" помогает москвичам

Новости часа: Собянин рассказал, как приложение "Мой id" помогает москвичам

Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ имени Баумана

Собянин: число документов и сервисов приложения "Мой id" выросло в 1,5 раза

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Новости часа: Собянин и Чернышенко осмотрели новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: новые корпуса МГТУ им Баумана откроются в сентябре

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ им Баумана

Собянин: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество возможностей и сервисов приложения "Мой id" увеличилось в 1,5 раза за год. Программа позволяет иметь под рукой все необходимые личные сведения, что упрощает заполнение онлайн-форм, анкет и заявлений. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В эндоцентрах Москвы чаще стали выявлять рак на нулевой и ранней стадиях, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Летнее тепло вернется в столицу к выходным, 17–18 августа. О погодных изменениях рассказали синоптики.

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