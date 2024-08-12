Новости часа: Собянин рассказал, как приложение "Мой id" помогает москвичам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество возможностей и сервисов приложения "Мой id" увеличилось в 1,5 раза за год. Программа позволяет иметь под рукой все необходимые личные сведения, что упрощает заполнение онлайн-форм, анкет и заявлений. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В эндоцентрах Москвы чаще стали выявлять рак на нулевой и ранней стадиях, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Летнее тепло вернется в столицу к выходным, 17–18 августа. О погодных изменениях рассказали синоптики.