Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

12 августа, 17:30

Новости

Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ имени Баумана

Собянин: число документов и сервисов приложения "Мой id" выросло в 1,5 раза

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Новости часа: Собянин и Чернышенко осмотрели новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: новые корпуса МГТУ им Баумана откроются в сентябре

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ им Баумана

Собянин: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Новости часа: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Москва расширяет перечень производимых в городе роботов. Их создают компании-резиденты особой экономической зоны ОЭЗ "Технополис "Москва". О том, какие машины там проектируют, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Одна из последних новинок – система управления робопротезами на основе искусственного интеллекта. Разработка в области нейромодуляции поможет человеку с протезом руки получить естественные ощущения от прикосновения к предметам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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