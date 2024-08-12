Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Москва расширяет перечень производимых в городе роботов. Их создают компании-резиденты особой экономической зоны ОЭЗ "Технополис "Москва". О том, какие машины там проектируют, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Одна из последних новинок – система управления робопротезами на основе искусственного интеллекта. Разработка в области нейромодуляции поможет человеку с протезом руки получить естественные ощущения от прикосновения к предметам.

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