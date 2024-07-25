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25 июля, 11:30

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Собянин: Центр беспилотных авиасистем МГТУ Баумана в "Рудневе" увеличится втрое

Собянин: Центр беспилотных авиасистем МГТУ Баумана в "Рудневе" увеличится втрое

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Более чем в три раза расширят Центр компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в индустриальном парке "Руднево". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, в планах на 2024 год – оснащение Центра новейшим учебным оборудованием, включая сервер для обучения нейронных сетей, 3D-принтеры и автоматический установщик чип-компонентов. Сергей Собянин также отметил, что расширение центра позволит заметно увеличить долю отечественных комплектующих в промышленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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