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Новости

23 июля, 07:45

Новости

Собянин: технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Собянин: технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца 2024 года

Новости часа: трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Собянин: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Порядка двух с половиной тысяч рабочих мест в Зеленограде даст новый промышленный технопарк "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва". О том, что такие проекты помогают развивать научно-технический потенциал столицы, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Площадки оснащены необходимой инфраструктурой, чтобы компании могли быстро и без дополнительных вложений запускать инновационные производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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