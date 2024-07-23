Собянин: технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Порядка двух с половиной тысяч рабочих мест в Зеленограде даст новый промышленный технопарк "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва". О том, что такие проекты помогают развивать научно-технический потенциал столицы, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Площадки оснащены необходимой инфраструктурой, чтобы компании могли быстро и без дополнительных вложений запускать инновационные производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.