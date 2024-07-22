Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Движение трамваев на улице Сергия Радонежского в центре Москвы восстановят. Линию по историческому маршруту в Таганском районе планируют запустить до конца 2024 года.

Новый участок свяжет площади Рогожская Застава и Андроньевскую. Линия готова уже на 60%. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что возрождение московского трамвая – один из приоритетов развития городского электротранспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.