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22 июля, 15:15

Новости

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

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Движение трамваев на улице Сергия Радонежского в центре Москвы восстановят. Линию по историческому маршруту в Таганском районе планируют запустить до конца 2024 года.

Новый участок свяжет площади Рогожская Застава и Андроньевскую. Линия готова уже на 60%. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что возрождение московского трамвая – один из приоритетов развития городского электротранспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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