Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 14:00

Транспорт

"Лучший город мрра": оплата проезда в метро

"Лучший город мрра": оплата проезда в метро

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Оплатить проезд в Московском метрополитене можно множеством способов. Например, если на проездном деньги закончились, а банковская карта и наличные остались дома, то можно воспользоваться биометрией или приложением "Метро Москвы".

Там необходимо нажать на значок "Плюс" в левом верхнем углу, выбрать пункт "Подписка СБП" и привязать счет. Затем при прохождении турникета нужно будет выбрать "Подписку СБП" и оплатить проезд, отсканировав QR-код, появившийся на экране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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