14 июля, 10:22Мэр Москвы
Собянин: 32 тысячи виртуальных карт "Тройка" выпущено в Москве с конца мая
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
С конца мая 2024 года было выпущено в оборот около 32 тысяч виртуальных карт "Тройка", которые позволяют оплачивать проезд с помощью телефона. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр напомнил, что эти карты работают в метро, на МЦК, МЦД, регулярном речном и наземном транспорте. По его словам, от покупки билета до момента валидации проезда проходит меньше минуты.
"При этом можно пользоваться большинством абонементов и оплачивать проезд с помощью "Кошелька", – добавил Собянин.
Выпустить виртуальную карту "Тройка" можно с помощью приложения "Метро Москвы", уточнил мэр. Как он утверждает, ее необходимо добавить в личном кабинете, выбрать билет из предложенного тарифа и привязать банковскую карту.
В начале июля возможность приобрести абонемент на карту "Тройка" для оплаты поездок в городском транспорте появилась и на портале mos.ru. Сервис также позволяет пользователям в любой момент узнать, сколько средств осталось на счете карты.
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