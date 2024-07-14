Собянин: 32 тысячи виртуальных карт "Тройка" выпущено в Москве с конца мая

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С конца мая 2024 года было выпущено в оборот около 32 тысяч виртуальных карт "Тройка", которые позволяют оплачивать проезд с помощью телефона. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что эти карты работают в метро, на МЦК, МЦД, регулярном речном и наземном транспорте. По его словам, от покупки билета до момента валидации проезда проходит меньше минуты.

"При этом можно пользоваться большинством абонементов и оплачивать проезд с помощью "Кошелька", – добавил Собянин.



Выпустить виртуальную карту "Тройка" можно с помощью приложения "Метро Москвы", уточнил мэр. Как он утверждает, ее необходимо добавить в личном кабинете, выбрать билет из предложенного тарифа и привязать банковскую карту.

В начале июля возможность приобрести абонемент на карту "Тройка" для оплаты поездок в городском транспорте появилась и на портале mos.ru. Сервис также позволяет пользователям в любой момент узнать, сколько средств осталось на счете карты.

