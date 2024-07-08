Собянин сообщил о подписании соглашения о строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Было подписано концессионное соглашение о строительстве первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, проект создан в соответствии с поручением Владимира Путина. Также мэр рассказал, что основная цель проекта – повышение качества жизни в стране, а также рост деловой активности и туризма.

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