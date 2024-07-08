Синоптик Шувалов: теплая погода сохранится в Москве до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплая погода в Москве и Подмосковье сохранится до конца июля, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Жара до 30 градусов сохранится в столице до вторника, 9-го числа, однако для июля это скорее норма, чем аномалия, рассказал эксперт. Такие периоды продолжительностью в 2–3 дня, по словам Шувалова, бывают почти каждое лето.

"Поискать еще лето, когда бы такого не было", – цитирует синоптика телеканал "360".

Вечером 9 июля город пересечет холодный атмосферный фронт, благодаря чему 10 июля температура упадет до 25–27 градусов. В эти дни над столицей установится достаточно солнечная погода, однако в ночь с 9 на 10 июля возможен кратковременный дождь. Вторая часть недели также будет очень теплой, но не слишком жаркой, подчеркнул синоптик.

"Отдельные всплески жары, но в целом просто теплая погода, превышающая средние климатические показатели", – заключил Шувалов, оценивая погоду до конца текущего месяца.

Первая неделя июля в Москве оказалась на 5 градусов выше нормы. Среднесуточная температура на ВДНХ установилась на отметке в 24,4 градуса. На текущей неделе в городе будет преимущественно солнечная и сухая погода, но в воскресенье, 14-го числа, пройдут залповые ливни высокой интенсивности.

