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10 июля, 12:15

Общество

Свыше 27 тыс случаев парковки на газонах зафиксировали инспекторы МАДИ с начала года

Свыше 27 тыс случаев парковки на газонах зафиксировали инспекторы МАДИ с начала года

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Больше 27 тысяч случаев парковки на газонах зафиксировали инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с начала 2024 года, сообщил Дептранс.

Больше всего случаев стоянки на газонах вблизи парков выявили у "Сокольников". При этом рядом расположен городской паркинг. Глава Дептранса Максим Ликсутов призвал не заезжать на зеленые насаждения даже одним колесом и не оставлять авто вблизи деревьев, так как за это тоже грозит штраф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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