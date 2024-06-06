Тренер Волынкина заявила, что при беге главное – контролировать дыхание

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Правильное дыхание является одним из главных принципов здорового бега, заявила спортивный тренер Мария Волынкина. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, бег считается травматичным видом спорта. При беге пятка должна касаться земли в последнюю очередь, а основной вес тела должен ложиться на среднюю часть стопы, подчеркнула она.

"Вдохнули носом, ртом выдохнули. На землю нужно наступать мягко. Также не должно быть шарканья и подгибания пальцев", – подчеркнула тренер.

Как она отметила, стопа должна аккуратно приземлиться на среднюю часть, также необходимо регулировать шаг. Сам бег нужно стараться держать равномерным, а нагрузку увеличивать постепенно. Резкие удары могут привести к травмам суставов или позвоночника, предостерегла Волынкина.

"Никаких сильных толчков или высоких подскоков на ногах. <...> Смотреть нужно прямо, никаких бегающих глаз. Тело не должно быть скованным, а расслабленным и в тонусе", – уточнила эксперт, добавив, что при зажатом теле энергия тратится не туда.

Ранее фитнес-тренер рассказал, как правильно начать бегать новичкам. По его словам, им важно обратиться к специалисту, который расскажет, как правильно бегать, и поможет адаптироваться к физическим нагрузкам.

Перед началом тренировок он посоветовал новичкам подобрать правильную обувь и поставить технику бега. Более того, необходимо выбрать правильный маршрут, поскольку бег по асфальту увеличивает нагрузку на суставы.