Кенийская спортсменка побила мировой рекорд в беге на 10 тыс метров

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Кенийская легкоатлетка Беатрис Чебет установила новый мировой рекорд в беге среди женщин на дистанции 10 тысяч метров на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходил в Юджине (штат Орегон, США). Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут 54,14 секунды и стала первой женщиной в истории, которой удалось пробежать гонку за менее чем 29 минут. Таким образом Чебет побила прошлый мировой рекорд эфиопки Летесенбет Гидей – 29 минут 1,03 секунды, который она установива в 2021 году.

Беатрис Чебет 24 года. Она является серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионатов мира в беге на 5 000 метров.

В апреле этого года нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс побил рекорд капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярном сезоне в XXI веке.

Отмечается, что 26-летний американец поразил ворота в победном матче против "Нью-Джерси Дэвилз", который завершился со счетом 5:2. После этого в активе Мэттьюса оказалось 66 шайб – для достижения такого результата хоккеисту пришлось провести 77 матчей в этом сезоне. До этого лучшим показателем текущего столетия была отметка в 65 шайб, установленная Овечкиным в сезоне-2007/08.