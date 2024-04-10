Хоккеист Мэттьюс побил рекорд Овечкина по голам в НХЛ в XXI веке

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс побил рекорд капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярном сезоне в XXI веке. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что 26-летний американец поразил ворота в победном матче против "Нью-Джерси Дэвилз", который завершился со счетом 5:2. После этого в активе Мэттьюса оказалось 66 шайб – для достижения такого результата хоккеисту пришлось провести 77 матчей в этом сезоне. До этого лучшим показателем текущего столетия была отметка в 65 шайб, установленная Овечкиным в сезоне-2007/08.

Всего в этом сезоне Мэттьюс набрал 104 очка, средняя его результативность составляет 6,22 года за игру – на 0,14 меньше, чем в прошлом сезоне.

Ранее стало известно, что Овечкин занял 15-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ. В матче против "Питтсбург Пингвинз" спортсмен забросил шайбу и создал голевую передачу, благодаря чему его суммарное число баллов в карьере НХЛ составило 1 532. По этому показателю россиянин обогнал канадца Пола Коффи, заработавшего 1 531 очко.