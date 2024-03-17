Гол Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Ванкувером" в матче НХЛ

Фото: AP Photo/Nick Wass

Американский клуб "Вашингтон Кэпиталз" победил команду "Ванкувера Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В состав победителей вошли Том Уилсон и Александр Овечкин, сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Уилсон забил шайбу на 27-й минуте, а Овечкин – на 28-й. У хозяев шайбу удалось забросить Броку Бесеру.

Овечкин уменьшил отставание от канадского игрока Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский спортсмен смог прервать серию без заброшенных шайб.

"Вашингтон Кэпиталз" набрал 73 балла в 66 матчах и занял 4 место в таблице Столичного дивизиона. "Ванкувер" стал лидером Тихоокеанского дивизиона, набрав 92 балла после 68 игр.

Ранее Александр Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против Pittsburgh Penguins он отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, благодаря чему он довел общее число результативных баллов в своей карьере НХЛ до 1 532. По этому показателю россиянин обогнал канадского хоккеиста Пола Коффи.



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