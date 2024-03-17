Даниил Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Представитель России Даниил Медведев обыграл американца Томми Пола в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе.

Игра завершилась с результатом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Медведева (4-й номер посева). Представитель США состязался под 17-м номером посева.

В финальной игре Медведеву предстоит сразиться с испанцем Карлосом Алькарасом (2), который в полуфинале победил спортсмена из Италии Янника Синнера (3). Испанский атлет прервал 19-матчевую победную серию соперника, нанеся ему первое поражение в нынешнем сезоне.

Соревнования в Индиан-Уэллсе подойдут к финалу 17 марта. Мероприятие организовали на покрытии "хард", его призовой фонд составляет 9,4 миллиона долларов. В прошлом году победителем стал Алькарас, который в финале обыграл представителя России.

Ранее стало известно о том, что российский атлет попал в 1/4 финала теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе. В одном из матчей Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова с результатом 6:4, 6:4.

До этого сообщалось, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в Париже. Присоединиться к состязаниям представители двух стран смогут только в нейтральном статусе.

Москвичам рассказали, где можно заняться теннисом в столице