Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

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Российский хоккеист, капитан клуба Washington Capitals Александр Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

В матче против Pittsburgh Penguins Овечкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, благодаря чему он довел общее число результативных баллов в своей карьере НХЛ до 1532. По этому показателю россиянин обогнал канадского хоккеиста Пола Коффи, который заработал 1531 очко в данном топе.

Помимо этого, благодаря заброшенной шайбе Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 54 голов.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига, профсоюз игроков лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (IIHF) утвердили ключевые принципы, которые будут затрагивать участие игроков лиги на двух ближайших Олимпиадах 2026 и 2030 года.

До этого нижегородское "Торпедо" и магнитогорский "Металлург" установили два новых рекорда в КХЛ, забросив друг другу в общей сложности девять шайб за один период.

Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов