В ГД рассказали о самой перспективной дисциплине "Игр будущего"

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что соревнования по фиджитал-хоккею привлекли ее больше всего во время "Игр будущего". Ее слова передает "Газета.ру".

Как отметила парламентарий, совмещение реального и интерактивного спорта имеет большие перспективы развития.

"Я ожидала соревнований ниже уровнем, чем они были на самом деле. Когда я увидела, что на лед выходят хорошие хоккеисты, приличного уровня, которые при этом еще играют в компьютерную игру, за которой тоже достаточно интересно следить, и чтобы те голы, забитые в виртуальном матче, учитывались в реальном – это просто очень захватывающе", – подчеркнула парламентарий.

Фиджитал-турнир "Игры будущего" проходит с 21 февраля по 3 марта. В программу вошли соревнования в 21 дисциплине, которые проводятся в Казани и Сочи.

По словам Владимира Путина, "Игры будущего" являются свободными от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов. Президент РФ выразил уверенность в том, что на площадках данного соревнования будет царить подлинный спорт. Глава государства заявил, что фиджитал-спорт в скором времени превратится в любимый досуг россиян.

В конце декабря 2023 года Путин подписал закон об организации и проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Целью этого турнира стала популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе традиционные силовые состязания и современные цифровые технологии.

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