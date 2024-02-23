Экс-глава IIHF заявил, что множество стран пожелали организовать следующие "Игры будущего"

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Многие страны заявили, что хотят организовать следующие "Игры будущего", отметил экс-глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"В данный момент у нас есть большой интерес у множества стран в плане присоединения к миру общения в рамках фиджитал. У нас есть немало стран, которые пожелали организовать следующие "Игры будущего". Это большой потенциал, Россия делает первый большой и важный шаг", – приводит ТАСС его слова.

Он признался, что у него уже запланированы встречи с представителями стран, которые готовы провести турнир в 2025, 2026 и 2027 году.

Ранее Владимир Путин заявил в рамках церемонии открытия "Игр будущего" в Казани, что этот международный турнир является свободным от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов.

В ходе выступления глава государства выразил уверенность в том, что на площадках данного соревнования будет царить подлинный спорт. Путин также считает, что Россия сохраняет статус одной из ведущих спортивных держав во всем мире, являясь родиной великих атлетов, побед и рекордов.

Турнир будет проводиться до 3 марта. Участие в нем примут порядка 2 тысяч спортсменов из более чем 100 стран.



Новости регионов: церемония открытия "Игр Будущего" прошла в Казани