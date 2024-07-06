"Доктор 24. Темы недели": сердце в жару

Как влияет жара на здоровье сердца? Кому особенно опасно находиться на жаре? Как снизить нагрузку на сердце в жаркое время? Обострение каких сердечно-сосудистых заболеваний происходит чаще всего летом?

Как защитить сердце в жару? Какие продукты добавить в свой рацион для укрепления сердца? Какой физической нагрузкой полезно заниматься для сердца в теплое время года?

На эти и другие вопросы ответили в программе "Доктор 24. Темы недели".