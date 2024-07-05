Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Маршруты городского транспорта могут измениться из-за ливня в Москве, предупредил столичный Дептранс в телеграм-канале.

Москвичей призвали быть внимательными и попросили слушать объявления водителей.

Вечером 5 июля, как прогнозировали синоптики, в Москву пришел ураган "Орхан", который сопровождался ливнями, грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду. За час в отдельных районах столицы выпало до 20% месячной нормы осадков.

Между тем в ближайшие часы ожидается новая волна дождей, гроз и усиления ветра до 25 метров в секунду. Москвичей призвали по возможности не выходить на улицу, а водителей – не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В настоящее время из-за непогоды девять самолетов, совершавших рейсы в Шереметьево, ушли на запасные аэродромы. В Росавиации рассказали, что столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме.