Мониторинг работы воздушного транспорта усилен в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг работы воздушного транспорта в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС заявил представитель Росавиации.

Кроме того, девять самолетов, совершавших рейсы в Шереметьево, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды: пять в Стригино, два во Внуково и по одному в Пулково и Домодедово. По словам собеседника агентства, на 20:20 по московскому времени аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский работают штатно.

Ураган "Орхан" настиг отдельные районы Москвы вечером 5 июля. Порывы ветра достигли 20 метров в секунду, выпало до 20% месячной нормы осадков. Наибольшее их количество зафиксировано на северо-западе, севере города и в ЗелАО.

Однако в ближайшие часы столицу может накрыть новая волна непогоды с дождями, грозами и усилением ветра до 25 метров в секунду. Горожанам рекомендовали не выходить на улицу. Если это невозможно, то надо быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них авто. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.